Пианист Азамат Сыдыков, живущий в США, проведет концерты в помощь родной школе

Известный пианист Азамат Сыдыков, живущий в США, проведет виртуальные благотворительные концерты в пользу Республиканской музыкальной школы имени Мукаша Абдраева в Бишкеке. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, ежемесячные концерты будут транслироваться онлайн из Манхэттена. «В течение всего 2021 года я исполню все фортепианные сонаты Бетховена», — написал он.

Готовлюсь к запуску виртуальных благотворительных концертов в пользу Республиканской Музыкальной Школы им. М. Абдраева в Бишкеке. Эти ежемесячные концерты будут транслироваться онлайн из Манхэттена. В течении всего 2021 года я исполню все фортепианные сонаты Бетховена. — Aza Sydykov (@azasydykov) December 14, 2020

Пианист отметил, что собранные средства пойдут на приобретение музыкальных инструментов и нот для талантливых учащихся, которые будут отбираться путем конкурсного прослушивания.

«Данное учебное заведение находится в катастрофической ситуации, и я считаю свои долгом помочь своей первой школе», — добавил он.