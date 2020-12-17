Пианист Азамат Сыдыков, живущий в США, проведет концерты в помощь родной школе

Известный пианист Азамат Сыдыков, живущий в США, проведет виртуальные благотворительные концерты в пользу Республиканской музыкальной школы имени Мукаша Абдраева в Бишкеке. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
По его словам, ежемесячные концерты будут транслироваться онлайн из Манхэттена. «В течение всего 2021 года я исполню все фортепианные сонаты Бетховена», — написал он.
Пианист отметил, что собранные средства пойдут на приобретение музыкальных инструментов и нот для талантливых учащихся, которые будут отбираться путем конкурсного прослушивания.
«Данное учебное заведение находится в катастрофической ситуации, и я считаю свои долгом помочь своей первой школе», — добавил он.