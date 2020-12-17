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Общество

Пианист Азамат Сыдыков, живущий в США, проведет концерты в помощь родной школе

Известный пианист Азамат Сыдыков, живущий в США, проведет виртуальные благотворительные концерты в пользу Республиканской музыкальной школы имени Мукаша Абдраева в Бишкеке. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, ежемесячные концерты будут транслироваться онлайн из Манхэттена. «В течение всего 2021 года я исполню все фортепианные сонаты Бетховена», — написал он.

Пианист отметил, что собранные средства пойдут на приобретение музыкальных инструментов и нот для талантливых учащихся, которые будут отбираться путем конкурсного прослушивания.

«Данное учебное заведение находится в катастрофической ситуации, и я считаю свои долгом помочь своей первой школе», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177050/
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