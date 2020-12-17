Юрист Сания Токтогазиева удостоена премии «Честь нации». Премию «Цвет нации» ранее получила депутат парламента Наталья Никитенко.

Отметим, премия предполагает денежное вознаграждение в размере 100 тысяч сомов. Наталья Никитенко заявила 24.kg, что отдаст деньги детскому интернату, который давно патронирует. Сания Токтогазиева также намерена направить сумму на благотворительность.

Награда была учреждена в 2017 году вместе с премией «Честь нации».

Они присваиваются защитникам национальных интересов и общественных стремлений. «Честь нации» посвящена памяти литератора и публициста Салижана Жигитова, а «Цвет нации» — государственному и общественному деятелю Ишенбаю Абдуразакову.

Присвоение названных премий преследует цель продвижения и поддержания лидеров из народных рядов для распространения правильных прогрессивных взглядов. Лауреатами премии «Честь нации» были публицист Нарын Айып и журналист Улан Эгизбаев, утонувший в 2018-м, а лауреатом награды «Цвет нации» стал эколог Эмиль Шукуров.