Для детей с инвалидностью организовали новогодний утренник

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали новогодний утренник. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По его информации, праздник организовал детский центр «Развитие». В мероприятии приняла участие замминистра труда и соцразвития Жаныл Алыбаева.

Директор общественного объединения Саида Абдукадырова рассказала, что центр создан родителями детей с инвалидностью.

«Мы оказываем коррекционную психолого-педагогическую помощь детям: с когнитивными проблемами, речевыми нарушениями, кохлеарными имплантами, тугоухостью, синдром Дауна, ДЦП и с аутизмом. Обучаем и поддерживаем семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На мероприятии замминистра вручила подарки всем детям», — сказала Саида Абдукадырова.