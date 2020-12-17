18 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шабдана Баатыра, Кок-Жар, Тон, Ахунбаева), район, ограниченный улицами Абдрахманова, Куренкеева, Эркиндик, Мичурина;

9.00-16.00 — отрезки улиц Карасаева, Медерова, Юнусалиева;

9.00-13.00 — отрезки улиц Андижайской, Адырской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Победы, Республиканской, Ростовкой, Араванской, Васильева, Азовской, Коммунарова, Харьковской, Березовой, Брянской, Жибек Жолу, жилмассивы «Ала-Тоо», «Ак-Ордо», «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Кара-Коо, Бердибаева, Айылчиева), микрорайон «Джал-29», 1а, 2а;

12.00-17.00 — жилгородок «Красный строитель», новостройка «Тендик».