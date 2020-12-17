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Общество

18 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шабдана Баатыра, Кок-Жар, Тон, Ахунбаева), район, ограниченный улицами Абдрахманова, Куренкеева, Эркиндик, Мичурина;
  • 9.00-16.00 — отрезки улиц Карасаева, Медерова, Юнусалиева;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Андижайской, Адырской;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Победы, Республиканской, Ростовкой, Араванской, Васильева, Азовской, Коммунарова, Харьковской, Березовой, Брянской, Жибек Жолу, жилмассивы «Ала-Тоо», «Ак-Ордо», «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Кара-Коо, Бердибаева, Айылчиева), микрорайон «Джал-29», 1а, 2а;
  • 12.00-17.00 — жилгородок «Красный строитель», новостройка «Тендик».
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кырман», села Константиновка, Луговое, Кара-Жигач (улицы Кундучалова, Пушкина, Садовая, переулок Фрунзенский), Озерное (улицы Зеленая, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Новая), Таш-Добо (улица Средняя), Заречное (улицы Ала-Арчинская, 3,5 га, Набережная, Таласская, Юбилейная), Луговое (улицы Тенистая, Новостройка, Мирная, Луговая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе, Футбольная), села Новопавловка (улицы Колхозная, Свердлова, Советская, Фрунзе, детский сад, новостройка «Ак-Ордо», 118-167, 193-359), Кун-Туу (улицы Сейдесенбаева, Исмаила, Степная, тупик Южный), Восточное (улицы Дружбы, Школьная), Сокулук (улицы Белинского, Новая, Фрунзе, 8 Марта, Кирова, Железнодорожная, Ленинградская, переулок Железнодорожный);
  • 9.00-13.00 — село Сокулук (улицы Ленина, Свердлова);
  • 10.00-13.00 — села Кунтуу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Момунжанова, 60 лет Киргизии), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская);
  • 13.00-17.00 — город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Горького, Машиностроительная, Панфилова, Мира, Победы, Восточная, Гоголя, Полевая, Ленина, переулок Зеленый), села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу, Луговая, Новая), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Дальний Арал, Джумаральская, Жылдыз), Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, Скотобойня, переулки Южный, Забайкальский), Романовка (улица Полевая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу, Беловодское (улица Ленина, 111), Ак-Суу (улица Добровольского), Ак-Торпок, поселки Крахмалопаточного завода, «Живпром», «Керамин»;

Жайыльский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, 23, 25, 29, 31), село Федоровка (улица Советская);
  • 10.00-14.00 — город Кара-Балта (улица Молодежная), села Алексеевка (улицы Калинина, Гречко, Новостройка, Фрунзе, Первомайская, Жукова, Суворова, Панфилова, Центральная, Лермонтова, Чапаева, Буденного, Ватутина, Космонавтов, Гагарина, Луговая, Школьная, Мира, Молодежная, 8 Марта, Центральная, переулок Буденного);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка, Эфиронос;

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Первомайское (улицы Первомайская, Прудовая, Советская, Западная), Котовское (улицы Южная, Зеленная, Суворова, Авизова, Котовская, Скрябина), Ленинское (улицы Садовая, Полевая, Молодежная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — село Чуй (западная часть);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Интернациональная), Кичи-Кемин, Жаны-Жол;
  • 9.00-12.00 — село Ударник.
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык, Большевик, Кашкар, Кызыл-Мээнет, Кызыл-Тал, Будалык, Фуркат, Медресе, Кыргызчек, Малбазар, Кормоцех, Кулиев, город Кара-Суу (улицы Пушкина, Ленина, Заводская, Хлопзаводская), сельская управа Кара-Кульджа.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (микрорайоны 13-й, 14-й, 15-й, «Восток», «Восток-2», «Джин-Джиген»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177034/
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