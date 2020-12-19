Иссык-кульская династия учителей. Как Атаевы нашли призвание в школе

Быть директором школы, которая носит имя ее знаменитого отца, — для Майрамкуль Атаевой не только большая честь, но и огромная ответственность.

Девочка со школьной скамьи мечтала стать педагогом. Перед глазами был пример папы, которого до сих пор уважают односельчане. Люди даже после его смерти вспоминают только хорошее. Поэтому после получения аттестата о среднем образовании проблем с выбором профессии у нашей героини не было.

О семейной династии, учительском пути и многом другом Майрамкуль Атаева рассказала в интервью 24.kg.

Основатель учительской династии

— Наличие масок строго проверяется. Без них в школу никого не пускаем, даже родителей и учителей, — предупредила дежурившая на входе женщина.

После того как все защитные атрибуты сегодняшней жизни были соблюдены, пропуск в помещение разрешили.

Наша героиня воспитывалась в многодетной семье. Мама все время посвятила детям и отцу: два брата и пять сестер. Три девочки стали педагогами.

— Старшая сестра Сайрагуль работает в Бишкеке директором школы № 69. Она заслуженный учитель Кыргызстана. Гульмира окончила университет в Казахстане и в Уральске нашла себя в системе образования. Остальные дети выбрали другие профессии. Папа выбором дочерей, несомненно, гордился бы, — говорит Майрамкуль Атаева.

Фото Юрия Кузьминых. Майрамкуль Атаева в школьном музее, посвященном ее отцу

Почти 17 лет ее отец работал здесь директором школы. Потом вышел на пенсию. Когда еще был жив, сельчане просили присвоить его детищу свое имя. Он отвергал все предложения. Это осуществили только через три года после его смерти, в 2006-м.

По словам Майрамкуль Токтосуновны, отец работал учителем географии. По заданию райкома партии его назначили директором школы в иссык-кульском селе Долинка.

— Папа не любил рассказывать о военном и послевоенном босоногом детстве. «Всем было трудно: голод, холод. Все мужчины ушли на фронт. В колхозах остались только женщины и подростки. На их плечи легла вся тяжесть той поры», — вспоминал он. В 1945 году ему исполнилось 16 лет. Он, как и его сверстники, стремился попасть на фронт. Но в военкомате сказали, что через пару месяцев войне конец. Теперь задача молодежи — не воевать с врагом, а восстанавливать разрушенное хозяйство. После войны будет нехватка учителей.

Именно тогда он решил с другом учиться во Фрунзе. Путь в столицу занял у них несколько недель. Транспорта тогда не было: где пешком, где сердобольные люди на подводах подвозили до ближайших населенных пунктов, — продолжила собеседница.

Фото Юрия Кузьминых. В музее Токтосуна Атаева

В 1969-м Токтосуна Атаева перевели в село Прогресс (нынешнее Бактуу Долоноту) на должность завуча школы. Через год он вступил в должность директора. Как вспоминает наша героиня, тогда было маленькое одноэтажное учебное заведение. Восьмилетка располагалась в небольшом ветхом домике барачного типа в верхней части села. Было всего четыре кабинета. Мест не хватало, основная часть маленьких сельчан занималась в пионерском лагере «Восход» (сегодня пансионат «Береке»). Понятно, что так продолжаться долго не могло.

Именно тогда Токтосун Атаев стал хлопотать о строительстве в селе новой современной средней школы.

— Он несколько раз встречался с первым секретарем ЦК КП Киргизии Турдакуном Усубалиевым. Писал письма Валентине Терешковой, она тогда возглавляла Конгресс женщин. Обращался за помощью к журналистам «Пионерской правды».

Видимо, такая настойчивость молодого руководителя сыграла свою роль: на самом высоком уровне в 1975-м решили построить в селе новую школу. Отец на стройке проводил все свободное время. С рабочими таскал кирпичи и месил раствор. Через три года первые ученики переступили порог нового учебного заведения, — отмечает Майрамкуль Атаева.

По следам отца-учителя

В середине 1970-х Майрамкуль Токтосуновна после окончания школы попыталась поступить в столичный университет на факультет иностранных языков.

— Тогда для зачисления не хватило всего полбалла. Вернулась домой, устроилась в родную школу пионервожатой. Эта первая жизненная неудача только закалила меня. Через год поступила в столичный женский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Идти в «ин. яз.», честно признаюсь, побоялась, своими глазами увидела, что соперничать с городскими сверстницами сельской девочке будет трудно. Школьных знаний немецкого языка мне бы не хватило.

Учеба в вузе давалась легко, но первый год тосковала по дому, родителям, Иссык-Кулю. Потом привыкла, появились подруги. Мы до сих пор с удовольствием общаемся. Они разъехались по всему миру, поэтому встречаемся редко. Поддерживаем отношения по интернету.

После окончания учебного заведения вернулась в родное село. Во Фрунзе мой будущий муж учился в это время в Физкультурном институте. Хотя мы были с ним из одного села, но познакомились в городе. В августе 1980 года вышла замуж и начала работать учительницей начальных классов. Работа с маленькими детьми доставляла огромное удовольствие, — вспоминает Майрамкуль Атаева.

Фото Юрия Кузьминых. Подопечные Майрамкуль Атаевой

Наша героиня хорошо запомнила свой первый урок. Как только вошла в класс, дети внимательно смотрели на нее. Начала им рассказывать о себе на русском языке. Для маленьких сельчан это стало настоящим открытием. Язык Пушкина и Некрасова они знали плохо. Изучать его начали с азов. В общем, после первого урока все дети в педагога влюбились. Она им отвечала взаимностью.

«В 2010-м предложили возглавить ставшее для меня родное учебное заведение. Я сильно волновалась. Была двойная ответственность: не только как руководителя, но и как дочери, чья школа носит имя родного мне человека. Для меня это назначение стало честью и возможностью продолжить дело папы», — подчеркивает директор учебного заведения.

— Если бы появилась повторная возможность выбрать профессию...

— Ни на секунду не сомневаюсь, я стала бы учителем. Ни разу об этом не пожалела. Очень приятно, когда в школу приходят бывшие ученики. Особенно это те, которые еще помнят моего папу. Я все время говорю своим детям, что мы вам дали образование на простую учительскую зарплату. Сегодняшняя молодежь неохотно идет работать в школу. Маленькая зарплата. Но, я думаю, все это временно, престиж работы будет высок, как во времена СССР.

У меня трое детей и 12 внуков. Дочь после школы окончила БГУ, но педагогом работать не стала. Не стали учителями и двое моих сыновей. Будем надеяться, что династию Атаевых продолжат наши внуки.