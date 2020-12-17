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Общество

Конституционная палата ответила на обращение адвоката Нурбека Токтакунова

Конституционная палата ответила на обращение адвоката Нурбека Токтакунова.

Предметом заявления, напомним, являлась часть 5 статьи 293 Уголовно-процессуального кодекса на соответствие ее Конституции.

В своем решении КП отметила, что заключение под стражу носит превентивный характер и может быть применено только к обвиняемому.

Уточняется, что сутью заключения под стражу как меры пресечения является то, что подозреваемый лишается свободы до окончательного решения вопроса о его виновности. Таким образом, заключение под стражу — это процессуальное принуждение, а не степень ответственности.

Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет отдельно для досудебной и судебной стадий уголовного судопроизводства различные по продолжительности сроки содержания под стражей, а потому законодательно не установлен и единый предельный срок.

На судебной стадии по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях суд, в чьем производстве находится дело, в случае невозможности закончить судебное разбирательство в срок и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения может продлить ее на два месяца.

«Потому как не содержит конкретных нормоположений, отвечающих принципу правовой определенности и придающих им ясность и четкость, исключающих расширительное их толкование и произвольное применение», — указано в решении Конституционной палаты.

Следовательно, часть 5 статьи 293 Уголовно-процессуального кодекса по своему правовому смыслу противоречит Конституции.

из решения Конституционной палаты

В КП отметили, что дальнейшее правовое регулирование рассматриваемого вопроса должно строиться не только на основе соблюдения всех условий допустимости ограничений прав и свобод человека и гражданина, но и отвечать требованиям международных пактов о праве обвиняемых быть судимыми без неоправданной задержки и в разумные сроки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177030/
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