Медучреждения Бишкека располагают двухмесячным запасом лекарственных средств

В Бишкеке имеется двухмесячный запас лекарственных средств. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

По ее словам, в организациях здравоохранения столицы есть запас 92 наименований лекарственных средств и пяти наименований изделий медицинского назначения на сумму 17 миллионов 553 тысячи 700 сомов.

Вице-мэр также рассказала о гуманитарной помощи, которая была передана лечебным учреждениям по линии городского управления здравоохранения: СИЗ (11 тысяч 139 штук), медицинские маски (195 тысяч 910 штук), респираторы (21 тысяча 811 штук), кислородные концентраторы (97 штук).

«Вся поступающая гуманитарная помощь организациям здравоохранения передается в установленном порядке согласно акту приема-передачи», — сказала Айжан Чыныбаева.