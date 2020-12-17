Убийство кыргызстанца в Москве. Следственные органы возбудили уголовное дело

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 «Убийство» УК РФ. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По данным следствия, ночью 15 декабря 2020 года вблизи дома, расположенного по улице Паустовского в Москве, между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему колото-резаное ранение в область груди, после чего скрылся. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

Отметим, ранее ТАСС сообщил, что курьер Delivery Club погиб от ножевого ранения в московском районе Ясенево. Погибшему было 19 лет, он приехал в Москву из Кыргызстана.