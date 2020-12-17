Изнасилование 13-летней. В ООН призвали Кыргызстан к полному соблюдению закона

Кыргызстан должен положить конец безнаказанности в случаях гендерного насилия, особенно насилия в отношении детей. Об этом говорится в совместном заявлении ЮНИСЕФ, «ООН — Женщины» и Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

Организации настоятельно призывают национальные институты исполнять свои обязательства по защите жертв гендерного насилия, особенно детей, и проводить расследования, привлекая всех виновных в насилии в отношении детей к ответственности в соответствии со своими международными обязательствами в области прав человека.

«В свете недавней информации об оправдании двух мужчин и изменении статьи на более легкую для третьего обвиняемого из сведений об изнасиловании 13-летней школьницы, продолжавшегося в течение шести месяцев, а также о том, что они снимали ее на видео и угрожали тем, что покажут запись одноклассникам: ЮНИСЕФ, ООН-Женщины и УВКПЧ осуждают все формы гендерного насилия и призывают к полному соблюдению закона, обеспечению надлежащей правовой процедуры и привлечению виновных в гендерном насилии к ответственности в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении.

В международных организациях подчеркивают, что власти должны восстановить справедливость и реабилитировать жертв гендерного насилия.

«Судебное преследование и вынесение приговора любому преступнику в соответствии с положениями УК с приговорами, соизмеримыми со степенью тяжести преступления и в соответствии с международными стандартами в области прав человека, послужило бы убедительным сигналом о том, что те, кто жестоко обращается с женщинами и девочками, не останутся безнаказанными», — отметили в организациях.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что девочка беременна