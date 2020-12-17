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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР болеют COVID-19 4 тысячи 558 человек, 566 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 558 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 743 пациента, в больницах — 1 тысяча 815.

В том числе 89 (4,9 процента) человек — в крайне тяжелом состоянии, 477 (26,2 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 225 человек, или 67,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только 24 человека (0,7 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 386 человек. В Бишкеке выздоровели 115 человек, Оше — 15, Чуйской области — 110, Ошской — 20, Таласской — 18, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 41, Джалал-Абадской — 28, Баткенской — 31. С начала марта выздоровели 71 тысяча 656 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176953/
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