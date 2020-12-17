11:10
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 264 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 78 415

В Кыргызстане за сутки выявили еще 264 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 86 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 60, Ошской — 25, Таласской — 3, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 44, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 11.

С марта в республике зарегистрировали 78 тысяч 415 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176952/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще восемь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки умерли от коронавируса четыре человека
В городе Ош завершили ремонт детской инфекционной больницы
Запуск производства вакцины Sputnik — V обсудили министры здравоохранения
В мире COVID-19 заразились свыше 73,4 миллиона, умерли более 1,6 миллиона
Вопрос возвращения студентов в вузы остается открытым
Защищали бюджет. Эльвира Сурабалдиева объяснила задержку выплат врачам
В Кыргызстане еще восемь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки один человек умер от коронавируса
В КР болеют COVID-19 4 тысячи 686 человек, 496 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Десерты Нуркыз Бектуровой покорили туристов и&nbsp;знаменитостей ОАЭ, России и&nbsp;Мальты Десерты Нуркыз Бектуровой покорили туристов и знаменитостей ОАЭ, России и Мальты
Кыргызстан оказался на&nbsp;втором месте в&nbsp;индексе устойчивости русского языка Кыргызстан оказался на втором месте в индексе устойчивости русского языка
Бизнес
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
17 декабря, четверг
10:59
В Кыргызстане еще восемь медиков заразились коронавирусом В Кыргызстане еще восемь медиков заразились коронавирус...
10:50
В Кыргызстане за сутки умерли от коронавируса четыре человека
10:47
В Кыргызстане выявили 264 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 78 415
10:22
Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
10:14
Милиция готовится к президентским выборам. У населения изымают оружие