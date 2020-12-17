Увеличен размер штрафов за незаконную добычу или уничтожение диких животных

Увеличен размер штрафов за незаконную добычу или допущение гибели диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства «Об утверждении таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам животного и растительного мира, мумиесодержащему минеральному сырью и грибам юридическими и физическими лицами».

Решение об этом подписал исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

При установлении новых размеров таксы учитывались ценность видов диких животных и растений, их охранный статус, статус эндемичности, ставки платы за специальное пользование объектами животного и растительного мира, платежеспособность большинства населения республики и отчасти адекватная стоимость мероприятий по увеличению численности природных популяций путем реинтродукции диких животных или реализации иных мер.

Такса для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконной добычей или уничтожением объектов животного мира, составляет основу исковых сумм за незаконный отстрел или умерщвление другими способами одной особи животного независимо от пола и возраста.

«Увеличение суммы штрафов произведено в размере от двух- до десятикратного превышения их соответствующей рыночной стоимости», — заключили в кабмине.