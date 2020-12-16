17 декабря: где в регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Бата», отрезки улиц Исанова, Фрунзе;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Кольбаева, Валиханова, Луганской, переулок Каджисайский;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Женижок, Куйручук, Ахунбаева, Ой-Терскен, 7 Апреля, Тон), «Кара-Жыгач» (улицы Анкара, Оберон, Шаты, Бегматова, Жайылган), «Красный строитель» (улицы Набережная, Бухарская), микрорайон «Восток-5», 19, 20, детский сад № 30, отрезки улиц Панфилова, Абая;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кен-Кол, Сары-Булун, Термечикова, Чатыр-Кол, 12-я, Шералиева, Бердибаева, Айылчиева, Ойсул-Ата, Мин-Куш), «Ак-Орго» (улицы Адилет, Казиева, Тимура Фрунзе);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Адырская, Андижанская).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая, Клубная, генерала Акматова, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Нижняя стройка), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (улицы Малая ГЭС, Алма-Атинская), Кок-Жар (улицы Карагул-Акмат, Эгимбаева, Шабдана Баатыра), Карла Маркса (улица Молодой Гвардии), Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Школьная, Новая), Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Новая), жилмассив «Кырман» (улицы 50 га, Иссык-Кульская, Достук);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Колхозная, Свердлова, Советская, Фрунзе, детский сад, новостройка «Ак-Ордо», 118-167, 193-359), Маловодное (улица Красноармейская, переулок Южный), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Фрунзе, Восточная, Первомайская), поселки Западное (улицы Октября, Молодой Гвардии), Северный (улицы Заводская, Советская);
- 12.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Калинина), Первомайское (улица Калинина);
- 9.00-13.00 — село Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Лесная, Интернациональная, Мира, Ошская, Почтовая, Ленина, Ленинградская, переулок Почтовый);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сахзавод (улицы Добровольского, Южная, Дружбы, Спортивная, Полевая), Беловодское (улица Ленина, 111), Кыз-Моло, Садовое (улицы Ситникова, Кыргызская, Токтогула, Ленина);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Калинина, 18, 20, 22, 24, 26, Чайкиной), село Федоровка (улица Советская);
- 11.00-14.00 — села Калининское (улица Береговая, Бакыта, Тимирязева), Новониколаевка (улицы Энгельса, Московская, Западная, Свердлова, Октябрьская, Макаренко, Комсомольская);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Панфиловское (улицы Северная, Луговая, Ташкентская);
- 10.00-15.00 — село Келечек;
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — села Люксембург (улицы Ленина, Советская, Токмакская, Гагарина, Мира, Садовая, Тельмана, Толстого, Суворова, Островского, Западная, Бекмуратова, Ватутина, Лермонтова, Джальминского, Цемзаводская, Пушкина, Комсомольская, Крупской, Фрунзенская, Набережная, Колхозная, Молодежная, Карасуйская), Сарыжон (улицы Фрунзе, Сарыжон);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — села Ак-Бешим, Арал, Заказник, Кайырма, Прогресс, Он Бир-Жылга, Маданият;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Интернациональная), Ильич, Кызыл Октябрь (улица Усон).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Кыдырша, Савай, Присавай, город Кара-Суу (улицы Токтогула, Наримана, Савай, Энгельса), сельские управы Жыланды, Торт-Кол, Кара-Кульджа, Кара-Кочкор.