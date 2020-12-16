17 декабря: где в регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Бата», отрезки улиц Исанова, Фрунзе;

9.00-14.00 — отрезки улиц Кольбаева, Валиханова, Луганской, переулок Каджисайский;

9.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Женижок, Куйручук, Ахунбаева, Ой-Терскен, 7 Апреля, Тон), «Кара-Жыгач» (улицы Анкара, Оберон, Шаты, Бегматова, Жайылган), «Красный строитель» (улицы Набережная, Бухарская), микрорайон «Восток-5», 19, 20, детский сад № 30, отрезки улиц Панфилова, Абая;

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кен-Кол, Сары-Булун, Термечикова, Чатыр-Кол, 12-я, Шералиева, Бердибаева, Айылчиева, Ойсул-Ата, Мин-Куш), «Ак-Орго» (улицы Адилет, Казиева, Тимура Фрунзе);

12.00-17.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Адырская, Андижанская).