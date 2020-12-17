В Бишкеке заработал елочный базар. После праздника дерево можно посадить в парке

Новогодний символ бишкекчане могут приобрести на елочном базаре на пересечении улиц Медерова и 7 Апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на базаре представлены ель тянь-шаньская, ель колючая голубая, можжевельник чешуйчатый и золотокончиковый, туя, пихта сибирская и другие породы.

«Все хвойные деревья продаются с закрытой корневой системой, то есть с комом земли. В дальнейшем покупатели смогут пересадить деревья в открытый грунт. Продавцы-консультанты расскажут, как правильно посадить саженец», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что если горожане захотят высадить дерево в парке, то могут обратиться к директору МП «Городские парки» Каличе Умуралиевой (0707777749) и агроному Нурлану Батырканову (0701003553).