08:52
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке заработал елочный базар. После праздника дерево можно посадить в парке

Новогодний символ бишкекчане могут приобрести на елочном базаре на пересечении улиц Медерова и 7 Апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на базаре представлены ель тянь-шаньская, ель колючая голубая, можжевельник чешуйчатый и золотокончиковый, туя, пихта сибирская и другие породы.

«Все хвойные деревья продаются с закрытой корневой системой, то есть с комом земли. В дальнейшем покупатели смогут пересадить деревья в открытый грунт. Продавцы-консультанты расскажут, как правильно посадить саженец», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что если горожане захотят высадить дерево в парке, то могут обратиться к директору МП «Городские парки» Каличе Умуралиевой (0707777749) и агроному Нурлану Батырканову (0701003553).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176927/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека начала внутренний аудит по строительству парка «Балалык»
В УКС Бишкека незаконно заключили договор на строительство парка «Балалык»
В парке «Ынтымак» в Бишкеке сломали декоративные фигурки
Ход строительства парков в Бишкеке проинспектировал вице-мэр
В парке на улице Токомбаева деревья оказались посреди пешеходных дорожек
Жители Бишкека недовольны: в парке имени Ататюрка на аллеях конский навоз
В Дубовом парке столицы не горят фонари
В парках Бишкека грязно. Жители недовольны бездействием городских служб
Минкультуры навело порядок в парке имени Кычана Джакыпова. После штрафа
Где логика? В парках Бишкека много людей, а придомовые детские площадки закрыты
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Десерты Нуркыз Бектуровой покорили туристов и&nbsp;знаменитостей ОАЭ, России и&nbsp;Мальты Десерты Нуркыз Бектуровой покорили туристов и знаменитостей ОАЭ, России и Мальты
Кыргызстан оказался на&nbsp;втором месте в&nbsp;индексе устойчивости русского языка Кыргызстан оказался на втором месте в индексе устойчивости русского языка
Бизнес
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
17 декабря, четверг
08:52
В Иссык-Атинском районе милиция задержала мужчину, перебросившего наркотики В Иссык-Атинском районе милиция задержала мужчину, пере...
08:37
В Бишкеке заработал елочный базар. После праздника дерево можно посадить в парке
08:36
Кыргызстанки завоевали золото и бронзу Кубка мира по борьбе
08:17
Референдум по форме правления: ЦИК утвердила календарный план
08:08
Гимн Кыргызстана перевели на чешский язык
16 декабря, среда
23:49
Google начнет удалять неактивные учетные записи
23:24
Число мигрантов в России за этот год снизилось почти в два раза
22:59
Вузы Кыргызстана не попали в сотню лучших в регионе
22:42
На 46 тысяч сомов оштрафовали строительные компании в селе Орто-Сай