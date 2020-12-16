Вузы Кыргызстана не попали в сотню лучших в регионе

Ни одно из высших учебных заведений Кыргызстана не вошло в первую сотню рейтинга лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии по версии компании Quacquarelli Symonds (QS). Таковы результаты исследования QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2021.

В рейтинг попали два кыргызстанских вуза. Это Американский университет в Центральной Азии, занявший 138-е место, и Кыргызско-Турецкий университет «Манас», расположившийся на 183-й строчке рейтинга. По сравнению с прошлым годом они улучшили свое положение, поднявшись на 25 и 7 позиций соответственно.

Возглавляет рейтинг Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, который сохраняет лидерство уже не первый год. Всего в сотню лучших вошли 19 российских вузов и 6 казахстанских. У соседей самый хороший результат показал Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, он на 19-й строчке рейтинга. Высшие учебные заведения Узбекистана и Таджикистана в первую сотню тоже не попали.