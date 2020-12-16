Русскоговорящих детей-билингвов познакомят с культурным наследием предков

Русскоговорящих детей-билингвов со всего мира познакомят с культурным и научным наследием великих предков. Об этом сообщил организатор проекта «Вместе. To gather» Кирилл Сухина.

По его словам, цель проекта —повысить интерес к изучению русского языка в разных странах у детей-билингвов через их участие в просветительских и образовательных мероприятиях.

«Уже до конца текущего года мероприятия проекта пройдут для граждан Испании и Кыргызстана. Организаторы подготовили для участников увлекательные туры по истории достижений русской науки и культуры, а также биографиям их величайших представителей. Все видеоматериалы уникальны и созданы на основе работы с музейными, архивными и библиотечными фондами с использованием авторской методики. В рамках проекта запланировано проведение творческого онлайн-марафона «Об искусстве. Просто», конкурса «История изобретений глазами детей», фестиваля «Русская наука. Изобретения русских ученых», — рассказал Кирилл Сухина.

Стоит отметить, что все события в рамках проекта «Вместе. To gather» проходят дистанционно на русском языке. Регистрация участников проводится на сайте: rutogather.com.