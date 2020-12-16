На 46 тысяч сомов оштрафовали строительные компании в селе Орто-Сай. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, в Аламединском районе Чуйской области инспекторы провели проверку строительных компаний, в результате которой выявили нарушения. Администрациям ОсОО «Артвин Констракшн» и ОсОО «Эмарк-Групп» выписали по штрафу.

«Инспекторы выдали предписания об устранении нарушений. В отношении ОсОО «Артвин Констракшн» и ОсОО «Эмарк-Групп» составили протоколы и наложили взыскания в виде штрафа в размере 23 тысяч сомов на каждого. Сотрудники Госэкотехинспекции готовят материалы для подачи искового заявления в суд по вышеуказанным объектам строительства», — сообщили в пресс-службе.