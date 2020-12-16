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Общество

В южной части Бишкека построят канализацию и водопровод

В южной части Бишкека построят канализацию и водопровод. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, соответствующий конкурс объявляет управление капитального строительства муниципалитета. Техническое задание и другие условия тендера опубликуют на сайте государственных закупок.

«Управление совместно с Бишкекводоканалом решило объединить два участка работ. Планируется строительство канализационного коллектора протяженностью 5,5 километра по улице Масалиева от улицы Асаналиева до проспекта Чингиза Айтматова (диаметр труб — 1 метр) и по проспекту Чингиза Айтматова до южной стороны Большого Чуйского канала и вдоль него до коллектора (диаметр стальных труб — 600 миллиметров). Протяженность водопровода составит 4,2 километра по улице Токомбаева от улицы Сухэ-Батора, вдоль реки Ала-Арчи и по проспекту Чингиза Айтматова», — отметили в мэрии.

Стоимость проекта составляет 165 миллионов 742 тысячи 545 сомов. Работа будет проводиться за счет собственников земельных участков южной зоны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176894/
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