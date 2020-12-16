На ремонт и строительство школ потратили $9 миллионов 166 тысяч 394

На ремонт и строительство школ за два года потратили $9 миллионов 166 тысяч 394. Об этом сообщили в Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Уточняется, что в настоящее время на 27 объектах ведутся строительно-монтажные работы. По информации Госстроя, строительство государственных образовательных учреждений осуществляется за счет кредита Саудовского фонда развития.

«На всех объектах ведутся строительно-монтажные работы в полном объеме. Согласно отчету, на сегодня освоено $9 миллионов 166 тысяч 394, из них $6 миллионов 901 тысячу 399 профинансировал Саудовский фонд развития», — сказали в ведомстве.

В Госстрое напоминают, что 7 мая 2017 года в Джидде (Саудовская Аравия) между правительством КР и Саудовским фондом развития подписано кредитное соглашение по строительству 27 объектов образования, 15 из которых построены вместо аварийных школ.