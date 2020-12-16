Артур Медетбеков объяснил, почему нельзя унижать ветеранов силовых структур

Попытки решить вопрос дефицита бюджета за счет ветеранов вызывают недоумение. Об этом сегодня на первой конференции ветеранов силовых структур, организованной Общевоинским союзом Кыргызстана, заявил экс-замглавы ГКНБ генерал-майор спецслужб Артур Медетбеков.

«Акылбек Жапаров недавно пытался убедить общество в необходимости отмены надбавок у пенсионеров силовых структур, чтобы тем самым решить вопрос дефицита бюджета. Но он не получил поддержки. Сейчас он извиняется и уверяет, что его не так поняли. Такое отношение к ветеранам и силовикам недопустимо. В современной истории Кыргызстана силовики всегда принимали на себя основной удар при всех социальных и политических волнениях. Наши коллеги и сослуживцы пострадали как в событиях марта 2005 года, апрельских событиях 2010-го, так и в недавних беспорядках. Каждый раз силовиков выставляют виновными. Сегодня у нас с вами пытаются еще отнять и то, что каждый из нас заслужил, посвятив жизнь службе во благо страны», — отметил Артур Медетбеков.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит первая конференция ветеранов силовых ведомств Кыргызстана. Она стала ответом на предложение депутата Акылбека Жапарова убрать у пенсионеров силовых структур денежные надбавки. Ветераны 11 декабря в Бишкеке вышли на митинг. Они обратились к секретарю Совбеза, председателю ГКНБ, министру внутренних дел и начальнику Генштаба с просьбой озвучить их позицию по вопросу поддержки бывших военнослужащих. Ни один из чиновников на встречу с ветеранами не пришел.