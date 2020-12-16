10:42
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане еще восемь медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще восемь медицинских работников. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 2 случая заражения, Чуйской области — 1 (в красной зоне), Ошской — 1, Баткенской — 1 и Иссык-Кульской — 3 (из них два в красной зоне).

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 3 медика, из домашней самоизоляции — 12.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 49, из которых выздоровели 3 тысячи 796.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176840/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
В мире COVID-19 заразились свыше 73,4 миллиона, умерли более 1,6 миллиона
Вопрос возвращения студентов в вузы остается открытым
Защищали бюджет. Эльвира Сурабалдиева объяснила задержку выплат врачам
В Кыргызстане за сутки один человек умер от коронавируса
В КР болеют COVID-19 4 тысячи 686 человек, 496 — в тяжелом состоянии
COVID-19. Пятый протокол лечения обсудят в правительстве на следующей неделе
В Кыргызстане выявили 241 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 78 151
ВОЗ запустила кампанию мобилизации молодежи для борьбы с COVID-19
В ВОЗ сообщили об иммунитете Санты-Клауса к коронавирусу
Завершилось строительство инфекционной больницы в Баткенской области
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Бизнес
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
16 декабря, среда
10:40
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 де...
10:35
В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов
10:33
В Бишкеке обнаружили тело бездомного мужчины
10:32
В мире COVID-19 заразились свыше 73,4 миллиона, умерли более 1,6 миллиона
10:24
Вопрос возвращения студентов в вузы остается открытым