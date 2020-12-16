В Кыргызстане еще восемь медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще восемь медицинских работников. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 2 случая заражения, Чуйской области — 1 (в красной зоне), Ошской — 1, Баткенской — 1 и Иссык-Кульской — 3 (из них два в красной зоне).

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 3 медика, из домашней самоизоляции — 12.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 49, из которых выздоровели 3 тысячи 796.