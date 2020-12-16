В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 852 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) получают лечение 2 тысячи 841 пациент, в больницах — 1 тысяча 845.

В том числе 92 (4,9 процента) человека — в крайне тяжелом состоянии, 496 (26,8 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 236 человек, или 66,9 процента) оценивают как средней тяжести. Только 21 человек (1,1 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 403 человека. В Бишкеке выздоровели 119 человек, Оше — 25, Чуйской области — 101, Ошской — 28, Таласской — 4, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 54, Джалал-Абадской — 37, Баткенской — 27. С начала марта выздоровели 71 тысяча 270 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.