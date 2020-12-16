В Кыргызстане за сутки выявили еще 241 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 73 случая, Оше — 13, Чуйской области — 55, Ошской — 22, Таласской — 6, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 19, Баткенской — 12.

С марта в республике зарегистрировали 78 тысяч 151 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.