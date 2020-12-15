Жители новостройки «Ак-Жар» разошлись. Дорогу открыли

После проведения разъяснительных мероприятий жители новостройки «Ак-Жар» разошлись. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что проезд по объездной трассе открыт.

«После проведения разъяснительных работ сотрудниками местного самоуправления и милиции собравшиеся разошлись. В настоящее время обстановка на территории Аламединского района стабильная», — сообщили редакции.

Напомним, жители новостройки «Ак-Жар» вышли на митинг. Они перекрыли объездную трассу и подожгли автомобильные шины прямо на трассе. Причиной недовольств послужили систематические перебои с электроэнергией в населенном пункте.