ВОЗ запустила кампанию мобилизации молодежи для борьбы с COVID-19

ВОЗ и объединение крупнейших молодежных движений мира запустили новую всемирную кампанию, призванную мобилизовать молодежь на противодействие пандемии COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что совместными силами планируется привлечь более 250 миллионов молодых людей на борьбу с пагубным воздействием пандемии.

В рамках инициативы в апреле 2021 года будет созван глобальный молодежный саммит. ВОЗ и «большая шестерка» молодежных организаций также планируют собрать $5 миллионов в фонд поддержки местных и общенациональных молодежных организаций. Эти средства будут предоставляться в виде грантов на проекты по борьбе с пандемией и ее последствиями.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что этот мощный молодежный альянс — уникальная возможность для всего мира подключить сотни миллионов молодых людей к преодолению кризиса и взять на вооружение их инновационные решения.

По его словам, прямое воздействие пандемии на здоровье молодых людей в целом менее серьезно, однако они в большей степени, чем другие слои населения, страдают от последствий кризиса, в том числе долгосрочных. Из-за COVID-19 многие девушки и юноши лишились возможности учиться, столкнулись с экономической неопределенностью и проблемами в сфере трудоустройства.

По данным ООН, во время пандемии во всем мире работу потерял каждый шестой молодой человек. Более миллиарда школьников и студентов в той или иной мере пострадали из-за закрытия учебных заведений.

Пандемия также оказала тяжелое воздействие на здоровье молодежи. Например, почти 90 процентов молодых людей испытывают те или иные психические проблемы. Все эти проблемы и пути их решения будут обсуждаться в ходе глобального молодежного саммита.