09:09
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Общество

ВОЗ запустила кампанию мобилизации молодежи для борьбы с COVID-19

ВОЗ и объединение крупнейших молодежных движений мира запустили новую всемирную кампанию, призванную мобилизовать молодежь на противодействие пандемии COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что совместными силами планируется привлечь более 250 миллионов молодых людей на борьбу с пагубным воздействием пандемии.

В рамках инициативы в апреле 2021 года будет созван глобальный молодежный саммит. ВОЗ и «большая шестерка» молодежных организаций также планируют собрать $5 миллионов в фонд поддержки местных и общенациональных молодежных организаций. Эти средства будут предоставляться в виде грантов на проекты по борьбе с пандемией и ее последствиями.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что этот мощный молодежный альянс — уникальная возможность для всего мира подключить сотни миллионов молодых людей к преодолению кризиса и взять на вооружение их инновационные решения.

По его словам, прямое воздействие пандемии на здоровье молодых людей в целом менее серьезно, однако они в большей степени, чем другие слои населения, страдают от последствий кризиса, в том числе долгосрочных. Из-за COVID-19 многие девушки и юноши лишились возможности учиться, столкнулись с экономической неопределенностью и проблемами в сфере трудоустройства.

По данным ООН, во время пандемии во всем мире работу потерял каждый шестой молодой человек. Более миллиарда школьников и студентов в той или иной мере пострадали из-за закрытия учебных заведений.

Пандемия также оказала тяжелое воздействие на здоровье молодежи. Например, почти 90 процентов молодых людей испытывают те или иные психические проблемы. Все эти проблемы и пути их решения будут обсуждаться в ходе глобального молодежного саммита.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176803/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
В ВОЗ сообщили об иммунитете Санты-Клауса к коронавирусу
Завершилось строительство инфекционной больницы в Баткенской области
Цифра дня. 4 тысячи 620 коек используются для лечения больных коронавирусом
ЮНИСЕФ передал Минздраву 10 тысяч экспресс-тестов на антигены
В мире COVID-19 заразились свыше 72,8 миллиона, умерли более 1,6 миллиона
Минздрав и ЦИК приняли алгоритм действий на период предвыборной кампании
Купить подарки и заработать на жизнь. В Бишкеке открыли новогоднюю ярмарку
Нурболот Усенбаев: Эпидемиологическая ситуация остается напряженной
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В КР болеют COVID-19 4 тысячи 852 человека, 516 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Бизнес
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
16 декабря, среда
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень немного снизился во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень немного с...
08:49
Выборы президента. Жеребьевку расположения кандидатов в бюллетене готовит ЦИК
08:35
ВОЗ запустила кампанию мобилизации молодежи для борьбы с COVID-19
08:22
За отказ дальше участвовать в программе переселения в Россию придется платить
01:15
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Кубка мира по борьбе
15 декабря, вторник
23:55
Xiaomi научила браслет Mi Band 5 круглосуточно отслеживать сон
23:26
В Ак-Суйском районе появился передвижной приемный пункт милиции
23:05
Жители новостройки «Ак-Жар» разошлись. Дорогу открыли
22:40
Фонтан лавы. На Сицилии произошло извержение вулкана Этна