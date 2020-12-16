За отказ дальше участвовать в программе переселения в Россию придется платить

Соотечественники, потерявшие статус участника программы по добровольному переселению в Россию из других стран, обязаны будут возместить финансовые средства, потраченные на предоставление им государственной поддержки и социальных гарантий. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на постановление правительства, которое действует с 8 декабря.

Документ касается тех участников федеральной программы, которые потеряли этот статус, добровольно отказались от него или покинули регион, обозначенный в свидетельстве участника программы переселения соотечественников, ранее чем через три года со дня постановки на учет.

«С экс-участников потребуют средства, выделенные им из государственного бюджета. Соотечественники должны будут компенсировать материальные расходы на переезд к потенциальному месту проживания, на уплату госпошлины за оформление документов, утверждающих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации. Кроме того, они должны будут вернуть государству деньги, затраченные на уплату консульского сбора, подъемных и предоставление жилищной субсидии», — говорится в сообщении.

Государственная программа по оказанию поддержки добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа создана по инициативе Владимира Путина. Она вступила в силу в 2006 году. Программа направлена на улучшение социально-экономического развития регионов и устранение демографических проблем, в частности, на территориях приоритетного заселения.