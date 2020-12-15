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Общество
Сюжет: COVID-19

ФОМС отчитался о зарплате врачей красной зоны Нацгоспиталя

Фонд обязательного медицинского страхования перечислил 18 миллионов 936 тысяч 200 сомов на выплату зарплат врачам Нацгоспиталя. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, эти деньги перевели за ноябрь 2020 года.

Из них:

  • 5 миллионов 333 тысячи 800 сомов перечислили 112 докторам;
  • 8 миллионов 122 тысячи 20 сомов перечислили для 208 сотрудников среднего персонала;
  • 5 миллионов 287 тысяч 200 сомов перечислили для 142 сотрудников младшего персонала;
  • 193 тысячи 180 сомов — для прочего персонала.

Напомним, около 30 врачей, работающих в красной зоне Национального госпиталя, вышли сегодня на митинг к Минздраву с требованием выплатить заработную плату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176779/
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