ФОМС отчитался о зарплате врачей красной зоны Нацгоспиталя

Фонд обязательного медицинского страхования перечислил 18 миллионов 936 тысяч 200 сомов на выплату зарплат врачам Нацгоспиталя. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, эти деньги перевели за ноябрь 2020 года.

Из них:

5 миллионов 333 тысячи 800 сомов перечислили 112 докторам;

8 миллионов 122 тысячи 20 сомов перечислили для 208 сотрудников среднего персонала;

5 миллионов 287 тысяч 200 сомов перечислили для 142 сотрудников младшего персонала;

193 тысячи 180 сомов — для прочего персонала.

Напомним, около 30 врачей, работающих в красной зоне Национального госпиталя, вышли сегодня на митинг к Минздраву с требованием выплатить заработную плату.