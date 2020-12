Фонтан лавы. На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Видео появились в Сети.

На кадрах видно, как из кратера бьют фонтаны лавы. Их высота достигала нескольких сот метров, а плотный шлейф пепла поднялся на 5 километров и распространился по округе.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

Как сообщили местные издания, извержение началось в воскресенье. Всего за полчаса мощность повысилась со среднего до высокого уровня. Непосредственно перед извержением было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7, а в течение всего дня до этого прошло еще как минимум 17 небольших землетрясений.