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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается −6 градусов. День уменьшился до 9 часов 2 минут.

У кого намечается той

Нурлан Сырдыбаев

Родился 16 декабря 1976 года в селе Сузак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Миталип Мамытов

из интернета
Фото из интернета. Миталип Мамытов
Родился 16 декабря 1939 года в селе Кок-Джар Ноокатского района. Кыргызский врач — нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии КГМА, академик.

Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.

По состоянию на 2017 год автор более 260 научных работ, в том числе 5 монографий, 8 изобретений, 5 учебных пособий, научный руководитель 2 докторских и более 10 кандидатских диссертаций.

Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.

Умер живописец Гапар Айтиев

из интернета
Фото из интернета. Гапар Айтиев
В 1984 году в возрасте 72 лет в Бишкеке умер живописец, один из первых профессиональных кыргызских художников, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант в отставке Гапар Айтиев.

Он автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.

Его имя носит музей изобразительных искусств в Бишкеке.

Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, был председателем правления Союза художников Киргизии.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star;
  • новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на Мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176770/
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