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Родился 16 декабря 1976 года в селе Сузак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Родился академик Миталип Мамытов

Фото из интернета. Миталип Мамытов

Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.

По состоянию на 2017 год автор более 260 научных работ, в том числе 5 монографий, 8 изобретений, 5 учебных пособий, научный руководитель 2 докторских и более 10 кандидатских диссертаций.

Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.

Умер живописец Гапар Айтиев

Фото из интернета. Гапар Айтиев

В 1984 году в возрасте 72 лет в Бишкеке умер живописец, один из первых профессиональных кыргызских художников, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант в отставке Гапар Айтиев.

Он автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.

Его имя носит музей изобразительных искусств в Бишкеке.

Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, был председателем правления Союза художников Киргизии.