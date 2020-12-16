В Бишкеке 16 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается −6 градусов. День уменьшился до 9 часов 2 минут.
У кого намечается той
Нурлан Сырдыбаев
Родился 16 декабря 1976 года в селе Сузак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Люди, которые меняли мир
Родился академик Миталип Мамытов
Родился 16 декабря 1939 года в селе Кок-Джар Ноокатского района. Кыргызский врач — нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии КГМА, академик.
Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.
По состоянию на 2017 год автор более 260 научных работ, в том числе 5 монографий, 8 изобретений, 5 учебных пособий, научный руководитель 2 докторских и более 10 кандидатских диссертаций.
Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.
Умер живописец Гапар Айтиев
Он автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.
Его имя носит музей изобразительных искусств в Бишкеке.
Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, был председателем правления Союза художников Киргизии.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star;
- новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на Мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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