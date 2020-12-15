16 декабря: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1 Ошская область Ошская область 8.00-17.00 — села Маданият, Мачак, Кайрат, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Сарай, Эркин, Киров, Конурат, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Хожамбак, Тажибай, Жаңы-Кызылсуу, Фархад, Ош-3000, Питомник, сельские управы Анаров, Керме-Тоо. 2 Баткенская область 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Токтогула, Баялинова, Джамбульская, Боконбаева, Октябрьская, Оморкулова, Панфилова, Краснопартизанская, Шевченко).