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Общество

16 декабря: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Маданият, Мачак, Кайрат, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Сарай, Эркин, Киров, Конурат, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Хожамбак, Тажибай, Жаңы-Кызылсуу, Фархад, Ош-3000, Питомник, сельские управы Анаров, Керме-Тоо.
2
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Токтогула, Баялинова, Джамбульская, Боконбаева, Октябрьская, Оморкулова, Панфилова, Краснопартизанская, Шевченко).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176759/
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