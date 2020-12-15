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Общество

Персональным ассистентам детей с инвалидностью задержали выплату зарплат

Персональным ассистентам детей с инвалидностью задержали выплату заработных плат за ноябрь. Министр труда и социального развития Ализа Солтонбекова отметила на брифинге, что все выплаты будут произведены до конца недели.

По ее словам, всего в Кыргызстане услугу персонального ассистента получают 7,5 тысячи детей с инвалидностью. Задержка выплат произошла по двум причинам.

«С начала года финансирование было предусмотрено на 6 тысяч человек, но произошло увеличение на 1,5 тысячи. Минтруда решило этот вопрос, зарплата будет выплачена в течение этой недели. Кроме того, проводится работа по централизации выплат в рамках цифровизации», — отметила она.

Напомним, новая услуга персонального ассистента в Кыргызстане введена с 1 января 2019 года для оказания содействия в реализации права каждого ребенка на семейное окружение и поддержку родителей, имеющих детей/ребенка с тяжелой формой инвалидности, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Персональный ассистент, кроме предоставления социально-бытовых услуг по уходу за ребенком, также оказывает содействие ребенку в реализации индивидуальной программы реабилитации (ИПР).

Размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента составляет 4 тысячи 900 сомов. При этом добровольный патент и страховой полис приобретаются сотрудниками районных управлений труда и социального развития за счет республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176758/
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