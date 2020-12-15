19:26
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

ЮНИСЕФ передал Минздраву 10 тысяч экспресс-тестов на антигены

При поддержке ЮНИСЕФ и Всемирного банка Минздраву передано 10 тысяч экспресс-тестов на антигены стоимостью $59 тысяч 700. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, согласно промежуточным рекомендациям ВОЗ, при правильном использовании эти тесты представляют приемлемую альтернативу ПЦР как методу диагностики COVID-19.

«В случаях широкомасштабного распространения болезни среди населения диагностические экспресс-тесты могут использоваться для раннего выявления и изоляции положительных случаев заболевания в медицинских учреждениях, центрах тестирования на COVID-19, домах престарелых, тюрьмах, школах, на передовой борьбы с этой инфекцией и среди медицинских работников, а также для отслеживания контактов», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что медики, работающие на передовой борьбы с коронавирусом, координаторы здравоохранения, сотрудники национальных лабораторных служб, Министерства здравоохранения и организации Médecins San Frontiers («Врачи без границ»), прошли обучение по использованию диагностических экспресс-тестов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176748/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 4 тысячи 620 коек используются для лечения больных коронавирусом
В мире COVID-19 заразились свыше 72,8 миллиона, умерли более 1,6 миллиона
Минздрав и ЦИК приняли алгоритм действий на период предвыборной кампании
Купить подарки и заработать на жизнь. В Бишкеке открыли новогоднюю ярмарку
Нурболот Усенбаев: Эпидемиологическая ситуация остается напряженной
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В КР болеют COVID-19 4 тысячи 852 человека, 516 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки четыре человека умерли от коронавируса
В Кыргызстане выявили 236 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 77 910
ПРООН окажет юридическую помощь жителям ряда районов Кыргызстана
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в&nbsp;колонии. Он&nbsp;передал ей&nbsp;фрукты Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты
ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола
Бизнес
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
15 декабря, вторник
19:23
В Кыргызском театре оперы и балета вспомнят народного артиста Артыка Мырзабаева В Кыргызском театре оперы и балета вспомнят народного а...
19:20
Задержанный с наркотиками сотрудник Девятой службы ранее уволен из ГКНБ
19:00
Цифра дня. 4 тысячи 620 коек используются для лечения больных коронавирусом
18:57
Митингующие жители «Ак-Жара» перекрыли дорогу и сжигают шины
18:48
ЮНИСЕФ передал Минздраву 10 тысяч экспресс-тестов на антигены