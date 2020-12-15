ЮНИСЕФ передал Минздраву 10 тысяч экспресс-тестов на антигены

При поддержке ЮНИСЕФ и Всемирного банка Минздраву передано 10 тысяч экспресс-тестов на антигены стоимостью $59 тысяч 700. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, согласно промежуточным рекомендациям ВОЗ, при правильном использовании эти тесты представляют приемлемую альтернативу ПЦР как методу диагностики COVID-19.

«В случаях широкомасштабного распространения болезни среди населения диагностические экспресс-тесты могут использоваться для раннего выявления и изоляции положительных случаев заболевания в медицинских учреждениях, центрах тестирования на COVID-19, домах престарелых, тюрьмах, школах, на передовой борьбы с этой инфекцией и среди медицинских работников, а также для отслеживания контактов», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что медики, работающие на передовой борьбы с коронавирусом, координаторы здравоохранения, сотрудники национальных лабораторных служб, Министерства здравоохранения и организации Médecins San Frontiers («Врачи без границ»), прошли обучение по использованию диагностических экспресс-тестов.