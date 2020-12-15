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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 72,8 миллиона, умерли более 1,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 628 тысяч 16. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 72 миллиона 849 тысяч 650 человек. Больше всего зараженных в США (16 миллионов 519 тысяч 462), Индии (9 миллионов 906 тысяч 165), Бразилии (6 миллионов 927 тысяч 145), России (2 миллиона 656 тысяч 601), Франции (2 миллиона 433 тысячи 859), Великобритании (1 миллион 874 тысячи 867), Турции (1 миллион 866 тысяч 345), Италии (1 миллион 855 тысяч 737), Испании (1 миллион 751 тысяча 884), Аргентине (1 миллион 503 тысячи 222) и Колумбии (1 миллион 434 тысячи 516).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 41,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 319 тысяч 787.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 621 тысячи 154. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 140 человек. В том числе в США скончались 300 тысяч 479, Бразилии — 181 тысяча 835, Индии — 143 тысячи 709, Мексике — 114 тысяч 298, Италии — 65 тысяч 11 и Великобритании — 64 тысячи 500.

В Кыргызстане зарегистрировали 77 тысяч 910 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 186 тысяч 960, Узбекистане — 75 тысяч 94, Таджикистане — 12 тысяч 741.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176739/
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