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Общество

В Бишкеке обманутые дольщики вышли на митинг к Верховному суду

В Бишкеке около здания Верховного суда прошел митинг дольщиков строительной компании «Иска строй».

Участники акции протеста заявили, что уже пять лет судятся с учредителем фирмы Нарынбеком Сариевым.

По словам Гульмиры Оболбековой, люди бартером обменяли свою недвижимость на жилье в строящемся доме, в том числе на Иссык-Куле. «Однако по сегодняшний день не увидели ни квартир, ни своих участников», — сообщила женщина.

«Мы оплатили полностью за квартиры в доме, расположенном на улице Токомбаева. Там должны были построить десятиэтажный дом, но в итоге построено всего пять этажей. Все это произошло потому, что Нарынбек Сариев вложил деньги в предвыборную кампанию. Пять лет назад он хотел пройти в парламент. Мы подали в суд на Нарынбека Сариева. В течение пяти лет 140 пострадавших дольщиков живут на съемных квартирах. За это время несколько человек умерли на нервной почве. Сейчас на объекте все растаскивают», — сказала Гульмира Оболбекова.

Напомним, в отношении директора строительной компании «Иска строй» возбудили уголовное дело по мошенничеству. С заявлением в отношении него в правоохранительные органы обратились покупатели жилья, которые заплатили за квартиры в строящемся доме. Одни, заплатив $50 тысяч, получили квартиры без газа, электричества и воды, другие купили квартиры на этажах, которых не существует, а третьи имеют только котлован под дом. В 2019 году его приговорили к семи годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176729/
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