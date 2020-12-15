Нурболот Усенбаев: Эпидемиологическая ситуация остается напряженной

«На сегодня эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Кыргызстане остается напряженной», — заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас отмечено небольшое снижение случаев заражения. Но при этом стабилизация ситуации идет на достаточно высоких показателях. Наиболее напряженной ситуация по COVID-19 является в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

«Повода расслабляться здесь нет. Еще раз призываю обратить внимание на профилактические меры: масочный режим, антисептики и социальное дистанцирование. Мы не одни такие. В некоторых странах идет увеличение числа больных коронавирусом», — напомнил Нурболот Усенбаев.