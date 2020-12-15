В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 852 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) получают лечение 2 тысячи 904 пациента, в больницах — 1 тысяча 948.

В том числе 86 (4,4 процента) человек — в крайне тяжелом состоянии, 516 (26,4 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 322 человек, или 67,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только 24 человека (1,2 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 417 человек. В Бишкеке выздоровели 118 человек, Оше — 43, Чуйской области — 95, Ошской — 32, Таласской — 15, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 41, Баткенской — 27. С начала марта выздоровели 70 тысяч 477 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.