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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки четыре человека умерли от коронавируса

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали четыре смерти от коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

В Бишкеке и Чуйской области скончались по два человека.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 316 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176708/
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