В Кыргызстане за сутки выявили еще 236 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 51 случай, Оше — 6, Чуйской области — 82, Ошской — 9, Таласской — 6, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 47, Джалал-Абадской — 24, Баткенской — 6.

С марта в республике зарегистрировали 77 тысяч 910 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.