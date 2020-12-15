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Общество

Топ-10 марок автомобилей в Кыргызстане представила ГРС

Топ-10 марок автомобилей в Кыргызстане представила ГРС. По сообщению пресс-службы ведомства, ГУ «Унаа» на декабрь 2020 года в Кыргызстане зарегистрировало 1 миллион 412 тысяч 206 автомашин и 1 тысячу 705 разных марок авто.

По кыргызским дорогам ездят больше всего автомобили немецкого автоконцерна «Мерседес-Бенц». В подведомственном учреждении ГРС задокументировано 138 тысяч 262 «мерса».

На втором месте советская и российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» — 136 тысяч 539 единиц транспорта прошли регистрацию.

Южнокорейские автомобили «Дэу», которые производились с 1992 года в Узбекистане, с количеством 133 тысячи 594 единицы занимают 3-е место.

ГРС
Фото ГРС. Топ-10 марок автомобилей в Кыргызстане
Японские автомобили «Тойота» и «Хонда» в рейтинге заняли 4-е и 5-е места, их в Кыргызстане 124 тысячи 847 и 117 тысяч 21 автомашина соответственно.

С 5-го по 10-е место также заняли автомарки из Кореи, Германии, России, Японии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176690/
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