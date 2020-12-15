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Общество

В Кыргызском театре оперы и балета вспомнят народного артиста Артыка Мырзабаева

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 19 декабря пройдет вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, народного артиста СССР Артыка Мырзабаева. Об этом сообщили в театре.

В концерте примут участие ведущие солисты, заслуженные артисты КР Асель Бекбаева, Кайымбек Кускаков, Тилек Найманбаев, Айбек Саралаев, Бактыбек Ыбыкеев, лауреат международной премии Орозбек Бакытов, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким, Бактыбек Алмабеков и другие.

В сопровождении симфонического оркестра театра публика услышит арии из опер и вокальные произведения, которые были в репертуаре Артыка Мырзабаева, популярные произведения мировой вокальной классики.

За дирижерским пультом — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов. Режиссер — Жипара Ибраимова.

Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева
Фото Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Артык Мырзабаев

В 1954 году Артык Мырзабаев был приглашен в Кыргызский государственный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Здесь он успешно дебютировал в партии Семетея в национальной опере «Ай-Чурек».

Артык Мырзабаев исполнил все ведущие партии баритонового репертуара в операх русских и зарубежных классиков, поставленных на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Он также создал яркие и запоминающиеся образы в спектаклях кыргызской оперной классики.

Занимался педагогической деятельностью в студии Кыргызского театра оперы и балета.

Ушел из жизни в 2005-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176678/
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