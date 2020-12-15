Некрасивую и самовольную рекламу предпринимателям в Бишкеке придется убрать

Бишкекглавархитектура пытается очистить город от самовольной наружной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, специалисты муниципального предприятия выдают уведомления и участвуют в совместных рейдовых мероприятиях по демонтажу незаконных рекламных конструкций. «Но спустя время незаконная реклама вновь появляется в городе, она портит художественно-эстетический облик столицы. В этой связи нам придется обратиться к спецотряду по демонтажу», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят предпринимателей соблюдать правила размещения наружной рекламы в соответствии с законодательством.