Запытали насмерть. Шесть милиционеров останутся под стражей до конца следствия

Шестеро сотрудников криминальной милиции УВД Ошской области останутся под стражей на все время следствия. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«14 декабря 2020 года решением Ошского городского суда шестерым задержанным сотрудникам СКМ УВД Ошской области, подозреваемым по факту смерти 26-летнего К.у.М., продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до конца срока следствия», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, 19 ноября ГКНБ были задержаны сотрудники милиции. По версии следствия, в здании УВД Ошской области они до смерти запытали человека. Задержанные были водворены в ИВС, а позже и в СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области. Расследование уголовного дела продолжается.