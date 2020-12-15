Купить подарки и заработать на жизнь. В Бишкеке открыли новогоднюю ярмарку

Мэрия Бишкека открыла традиционную рождественскую ярмарку в центре столицы. Она будет проходить ежедневно до 29 декабря возле памятника Курманджан датке и кинотеатра «Ала-Тоо».

Каждый посетитель сможет приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей, здесь представлена разнообразная продукция от малых предприятий и производителей.

Одной из первых открылась лавка ювелирных изделий. Татьяна Бережная принимает участие в ярмарке уже третий год и отмечает, что это хорошая возможность продать товар быстрее для продавцов и сэкономить время и приобрести подарки близким в одном месте — для покупателей.

«Проводим также мастер-классы для детей. Вместе с ними мы делаем украшения мамам и бабушкам, а также игрушки для елочки. Пока родители делают покупки, их чада занимаются рукоделием. Я продаю ювелирные изделия, изготовленные из натуральных камней кыргызстанскими мастерами, а также изделия из меди и бронзы, такие же, как в XVI веке носили наши предки», — рассказала она.

Жительница Бишкека Бактыгуль Жумабаева с мужем привезла на ярмарку свою фермерскую продукцию. Для них ярмарка — хорошая возможность заработать. Продают они все домашнее: куриное мясо, национальный напиток бозо, а также сладости.

«Мы с мужем пенсионеры, наша дочь — студентка, тоже сидит дома. Из-за пандемии этот год выдался тяжелым. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, мы привезли продукцию из дома. У нас все домашнее. Я приготовила бозо, дочь испекла торты и сладости. Домашнюю курицу мы продаем по 200 сомов за килограмм, дешевле, чем в магазинах. Национальный напиток — по 35 сомов за литр», — сказала Бактыгуль Жумабаева.

Фото 24.kg. Супруги Бактыгуль Жумабаева и Кенешбек Коктемиров на новогодней ярмарке

Участвуют в ярмарке не только горожане. Артур Боярский приезжает из Канта, привозит на продажу вкусную домашнюю выпечку.

«Пекарня наша находится в Канте. Моя мама кондитер. Всю выпечку готовит она. Пока что продали немного, но надеемся, что люди придут еще. Возможно, людей мало из-за холодов», — говорит он.

Фото 24.kg. Артур Боярский приехал из Канта, чтобы принять участие в ярмарке

Для гостей ярмарки воспитанники музыкальных и танцевальных коллективов подготовили концертную программу. Они будут выступать 16, 23 и 29 декабря с 14.00 до 17.00 с соблюдением всех санитарных правил.