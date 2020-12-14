15 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Ауэзова, БЧК), микрорайон «Аламедин-1», 62/1, 72-74, 77-79, отрезок улицы Тоголока Молдо (район республиканской больницы);

9.00-14.00 — отрезки улиц Осмонкула, Огонбаева, проспекта Чуй, улиц Суюмбаева, Кирова;

9.00-12.00 — микрорайон «Асанбай» (ж/д, № 31, 32, 35, 37);

9.30-13.00 — отрезки улиц Исанова, Абдымомунова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кара-Кужур);

9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Ганди, Жаштык, Мидин), «Ак-Босого» (улица Чуй-25);

10.00-13.00 — микрорайон «Асанбай» (33-37, 40);

11.00-15.00 — микрорайон «Асанбай» (38, 39, 41, 44);

12.00-17.00 — микрорайон «Асанбай» (38, 41-43);

13.00-17.00 — улица Гончарная, переулок Рабочий.