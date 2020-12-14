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Общество

15 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Ауэзова, БЧК), микрорайон «Аламедин-1», 62/1, 72-74, 77-79, отрезок улицы Тоголока Молдо (район республиканской больницы);
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Осмонкула, Огонбаева, проспекта Чуй, улиц Суюмбаева, Кирова;
  • 9.00-12.00 — микрорайон «Асанбай» (ж/д, № 31, 32, 35, 37);
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Исанова, Абдымомунова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кара-Кужур);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Ганди, Жаштык, Мидин), «Ак-Босого» (улица Чуй-25);
  • 10.00-13.00 — микрорайон «Асанбай» (33-37, 40);
  • 11.00-15.00 — микрорайон «Асанбай» (38, 39, 41, 44);
  • 12.00-17.00 — микрорайон «Асанбай» (38, 41-43);
  • 13.00-17.00 — улица Гончарная, переулок Рабочий.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кок-Джар (улицы Эгимбаева, Карагул Акмат, Шабдана Баатыра, Мадиева, Тулеева, Куланова, жилмассив «Торт-Кол»), Лебединовка (жилмассив «28 га», район БЧК, улицы Бакай, Шайлообек), Молдовановка (улица Молодежная), Карла Маркса (улицы Фабричная, Октябрьская, Куйбышева, Калинина, Гоголя, 22-го Партсъезда);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», 118-167, 193-359, Проектируемая), Чон-Джар (улица Термечикова), Камышановка (улицы Фрунзе, Больничная), Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова, Западная), Сокулук (улицы Бакыта, Калинина, Советская), Чат-Кель (улицы Ленина, Почтовая, Украинская, Первомайская, Восточная, Набережная), Асылбаш (улицы Бира, Кашка-Суу, Тоголок, Омурбека, Ноорузбая, Шопокова), Гавриловка (улица Дружбы);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 23), Беловодское (улицы Крупской, Рябова, Северная, Красноармейская, Тулебердиева), Беш-Терек, Беш-Корук (улицы Маке, Ак-Орго);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Калининское (улица Космонавтов), город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 15, 16);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Киргшелк, Сарыжон (улица Сарыжон);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Интернациональная), Кара-Булак (улица Мажике).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык, Фуркат, Кашкар-Кыштак, Тельма, Ак-Таш, Жылкелди, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Агартуу, Маданият, Калинин, город Кара-Суу (улицы Гагарина, Терешковой, Панфилова), сельские управы Тобо-Коргон, Жазы.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельская управа Масалиева, села Кызыл-Ынтымак, Торпок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176629/
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