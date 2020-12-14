15 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Ауэзова, БЧК), микрорайон «Аламедин-1», 62/1, 72-74, 77-79, отрезок улицы Тоголока Молдо (район республиканской больницы);
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Осмонкула, Огонбаева, проспекта Чуй, улиц Суюмбаева, Кирова;
- 9.00-12.00 — микрорайон «Асанбай» (ж/д, № 31, 32, 35, 37);
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Исанова, Абдымомунова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кара-Кужур);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Ганди, Жаштык, Мидин), «Ак-Босого» (улица Чуй-25);
- 10.00-13.00 — микрорайон «Асанбай» (33-37, 40);
- 11.00-15.00 — микрорайон «Асанбай» (38, 39, 41, 44);
- 12.00-17.00 — микрорайон «Асанбай» (38, 41-43);
- 13.00-17.00 — улица Гончарная, переулок Рабочий.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кок-Джар (улицы Эгимбаева, Карагул Акмат, Шабдана Баатыра, Мадиева, Тулеева, Куланова, жилмассив «Торт-Кол»), Лебединовка (жилмассив «28 га», район БЧК, улицы Бакай, Шайлообек), Молдовановка (улица Молодежная), Карла Маркса (улицы Фабричная, Октябрьская, Куйбышева, Калинина, Гоголя, 22-го Партсъезда);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», 118-167, 193-359, Проектируемая), Чон-Джар (улица Термечикова), Камышановка (улицы Фрунзе, Больничная), Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова, Западная), Сокулук (улицы Бакыта, Калинина, Советская), Чат-Кель (улицы Ленина, Почтовая, Украинская, Первомайская, Восточная, Набережная), Асылбаш (улицы Бира, Кашка-Суу, Тоголок, Омурбека, Ноорузбая, Шопокова), Гавриловка (улица Дружбы);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 23), Беловодское (улицы Крупской, Рябова, Северная, Красноармейская, Тулебердиева), Беш-Терек, Беш-Корук (улицы Маке, Ак-Орго);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Калининское (улица Космонавтов), город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 15, 16);
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — села Киргшелк, Сарыжон (улица Сарыжон);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Интернациональная), Кара-Булак (улица Мажике).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык, Фуркат, Кашкар-Кыштак, Тельма, Ак-Таш, Жылкелди, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Агартуу, Маданият, Калинин, город Кара-Суу (улицы Гагарина, Терешковой, Панфилова), сельские управы Тобо-Коргон, Жазы.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Масалиева, села Кызыл-Ынтымак, Торпок.