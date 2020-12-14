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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке возобновляют работу специальные школы и детсады

В Бишкеке возобновляют работу специальные школы и детсады. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, вопрос обсудили на рабочем совещании вице-мэра по социальной политике Айжан Чыныбаевой с участием начальника управления образования мэрии Бишкека Эльмиры Иманалиевой, заместителей районных акимиатов, руководителей районных центров образования, директоров спецшкол и спецсадов.

Айжан Чыныбаева, отметила, что по многочисленным обращениям родителей особенных бишкекчан, специальные детсады и школы начнут работать.

«При этом родители и законные представители сами могут выбрать режим обучения, о своем решении нужно сообщить на родительском собрании онлайн», — отметили в мэрии.

Отмечается, что в случае возобновления работы в каждом спецобразовательном учреждении будут строго соблюдены все санитарные нормы: обязательная установка входных фильтров, систематическое проветривания классов, помещений, масочный режим и ведение журнала здоровья на каждого ребенка, педагога.

В муниципалитете добавили, что в трех специальных дошкольных образовательных организациях сейчас идет ремонт кровли, частичная замена батарей и теплотрассы. Все работники специализированных учебных заведений сдали ПЦР-анализы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176624/
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