В Кыргызстане людям, живущим с ВИЧ, помогли продуктовыми наборами. Об этом сообщили в Программе развития ООН.

Читайте по теме Люди будут обходить стороной. Почему зараженные ВИЧ скрывают статус

Отмечается, что первые 1 тысяча 32 продуктовых набора раздали в октябре и еще 1 тысячу 545 коробок — в начале декабря.

Каждый продуктовый набор включает около 15 килограммов продуктов (разные виды круп, макароны, мука, сахар, масло, чай). Получателей помощи неправительственные организации отобрали из числа наиболее нуждающихся.

По данным ПРООН, пандемия COVID-19 и финансовые трудности, которые она принесла, сильно повлияли на людей, живущих с ВИЧ, больных туберкулезом и наиболее уязвимых представителей

ключевых групп населения, что увеличило потребности в общежитиях, шелтерах и ​​социальной поддержке.