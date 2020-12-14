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Общество

В Узгене чиновники незаконно выделили участки для строительства жилых домов

В Узгене чиновники незаконно выделили участки для строительства жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, инспекторы Госэкотехинспекции провели плановую проверку Жылалдинского айыл окмоту Узгенского района Ошской области, в ходе которой выявили ряд нарушений. Местная администрация незаконно выделила участки для строительства жилых домов и кошар для скота.

«Инспекторы провели проверку на соблюдение экологической и технической безопасности по земельным ресурсам, в результате которой обнаружили нарушения. Выявили факты незаконного строительства жилых домов и кошар для скота на пастбищах, временно арендованных местными жителями. Участки использовались не по назначению и незаконно были выделены Жылалдинским айыл окмоту. По итогам проверки составлен акт и предписание об устранении нарушений до 25 декабря 2020 года», — сообщили в пресс-службе.

Пресс-службы Госэкотехинспекции
Фото Пресс-службы Госэкотехинспекции. В Узгене чиновники незаконно выделили участки для строительства жилых домов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176621/
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