В Минсельхозе рассказали, сколько потребуется на льготные кредиты для фермеров

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, сколько потребуется на льготные кредиты для фермеров.

Уточняется, что это 1,25 миллиарда сомов. В 2021-м, как и в предыдущие годы, программа «Финансирование сельского хозяйства» предполагает выдачу льготных кредитов по следующим направлениям и процентным ставкам:

«ФСХ-Фермер» — 10 процентов;

«ФСХ-Кластер» и для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы — 8 процентов;

Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — 6 процентов;

«ФСХ-Капельное орошение» — 4 процента;

«ФСХ-Тепличное хозяйство» — 4 процента;

«ФСХ-Интенсивное садоводство» — 4 процента;

«ФСХ-Органическое сельскохозяйственное производство» — 4 процента.

Специалисты профильного ведомства подготовили проект постановления правительства. Оно вынесено на общественное обсуждение.