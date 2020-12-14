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Общество

В Минсельхозе рассказали, сколько потребуется на льготные кредиты для фермеров

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, сколько потребуется на льготные кредиты для фермеров.

Уточняется, что это 1,25 миллиарда сомов. В 2021-м, как и в предыдущие годы, программа «Финансирование сельского хозяйства» предполагает выдачу льготных кредитов по следующим направлениям и процентным ставкам:

  • «ФСХ-Фермер» — 10 процентов;
  • «ФСХ-Кластер» и для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы — 8 процентов;
  • Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — 6 процентов;
  • «ФСХ-Капельное орошение» — 4 процента;
  • «ФСХ-Тепличное хозяйство» — 4 процента;
  • «ФСХ-Интенсивное садоводство» — 4 процента;
  • «ФСХ-Органическое сельскохозяйственное производство» — 4 процента.

Специалисты профильного ведомства подготовили проект постановления правительства. Оно вынесено на общественное обсуждение.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176618/
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