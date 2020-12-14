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Общество

В России скончался заслуженный врач Кыргызстана Назарбек Мухамеджанов

В России на 69-м году жизни скончался заслуженный врач Кыргызстана, полковник медицинской службы в отставке Назарбек Мухамеджанов. Об этом 24.kg сообщила его супруга Наина Мухамеджанова.

Наины Мухамеджановой
Фото Наины Мухамеджановой. Скончался заслуженный врач Кыргызстана, полковник медицинской службы в отставке Назарбек Мухамеджанов

По ее словам, он умер 12 декабря в госпитале Саратова. Причиной смерти предположительно стала коронавирусная инфекция. Легкие Назарбека Мухамеджанова были поражены на 50 процентов, сатурация кислорода в крови — 85 процентов. На протяжении трех недель врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти.

Отметим, что с 2019 по 2020 год он работал врачом ультразвуковой диагностики в центральной районной больнице Вольска Саратовской области.

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким умершего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176617/
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