В Бишкеке 15 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается −6 градусов. День уменьшился до 9 часов 2 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Ауэзова, БЧК), микрорайон «Аламедин-1», 62/1, 72-74, 77-79, отрезок улицы Тоголока Молдо (район республиканской больницы);

9.00-14.00 — отрезки улиц Осмонкула, Огонбаева, проспекта Чуй, улиц Суюмбаева, Кирова;

9.00-12.00 — микрорайон «Асанбай» (ж/д, № 31, 32, 35, 37);

9.30-13.00 — отрезки улиц Исанова, Абдымомунова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кара-Кужур);

9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Ганди, Жаштык, Мидин), «Ак-Босого» (улица Чуй-25);

10.00-13.00 — микрорайон «Асанбай» (33-37, 40);

11.00-15.00 — микрорайон «Асанбай» (38, 39, 41, 44);

12.00-17.00 — микрорайон «Асанбай» (38, 41-43);

13.00-17.00 — улица Гончарная, переулок Рабочий.

У кого намечается той

Асель Пирматова

Родилась 15 декабря 1970 года во Фрунзе. Депутат Бишкекского горкенеша (СДПК).

Аскат Карынбаев

Родился 15 декабря 1979 года. Начальник управления муниципального имущества мэрии Бишкека.

Памятные даты

Принята Декларация о суверенитете Кыргызстана

Фото open.kg

Принята на третьей сессии Верховного Совета республики, которая открылась 10 декабря 1990 года. Сессия продолжила работу с перерывами не только в декабре, но и в январе-феврале 1991-го.

В общей сложности отработано 17 дней: принято восемь законов и 17 постановлений Верховного Совета, ставших судьбоносными для Кыргызстана.

15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете КР, открывшая новую страницу в истории страны и становлении ее государственного суверенитета.

Международный день чая

Фото из интернета

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается этот праздник.

Цель сегодняшнего дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажей чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, популяризация этого напитка.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Марклен Баялинов Фото из интернета. Марклен Баялинов Родился 15 декабря 1933 года во Фрунзе в семье народного писателя Киргизии Касымалы Баялинова. Кыргызский государственный деятель, либреттист. 1970-1972 — первый заместитель министра культуры Киргизской ССР, затем председатель Государственного комитета по кинематографии Киргизской ССР (1972-1984), генеральный директор Киргизского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева (1984-1985). 1985-1989 — министр культуры Киргизской ССР. Написал либретто балета-оратории «Материнское поле» (1975). Умер 5 июля 2019-го. Родился писатель Качкынбай Артыкбаев

Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев

Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования. Автор девяти сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей. Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации. Умер 12 ноября 2009-го. Родился художник Батыр Джалиев Родился 15 декабря 1935 года в селе Кашгар-Кишлак Ошской области. Живописец, народный художник Кыргызской Республики. Участник выставок с 1964-го. Член Союза художников с 1968 года. Жизнь и творчество Батыра Джалиева посвящены южному Кыргызстану. Источником вдохновения для художника неизменно являются окружающая его природа, люди, их жизнь и быт. Фото knmii.kg. Долина Гульбахор. 1984. Х., м. 90.5х121.2 Последовательно разрабатывает промышленные и сельскохозяйственные темы, передавая особенности трудовой жизни юга республики. В пейзажных работах передан колорит южной природы с ее горячим воздухом, прокаленной солнцем землей, хлопковыми полями и тутовыми деревьями. Начиная с 1996-го работает в другом направлении — авангард. Произведения Батыра Джалиева находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях за рубежом.

Куда сходить